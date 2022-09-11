В Курганской области снизилось количество абортов

В Курганской области женщины стали чаще сохранять беременность. Так, за восемь месяцев этого года по сравнению с 2021 годом количество абортов в Зауралье снизилось в полтора раза. Такую информацию озвучила главный внештатный специалист акушер-гинеколог Департамента здравоохранения Курганской области Ирины Горячок.

После консультаций с психологом из перинатального центра четвертая часть от числа обратившихся женщин поменяла решение о прерывании беременности. Таким образом, в этом году удалось сохранить 327 беременностей.

Всего за восемь месяцев этого года акушерами-гинекологами Зауралья принято 4 тысячи 108 родов. Врачи отмечают положительную динамику в сохранении беременностей у женщин с патологиями. Женщин из районов, у которых выявлена угроза преждевременных родов, стали вовремя направлять в перинатальный центр, что позволяет снизить количество патологий у новорождённых и облегчает выхаживание недоношенных детей, сообщили в пресс-службе Территориального Фонда ОМС Курганской области.

В целом в Зауралье наблюдается снижение случаев преждевременных родов. Это говорит о том, что большее количество детей родились доношенными, а значит, с большей вероятностью, что малыши будут расти и развиваться здоровыми и крепкими.

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