В Курганской области снизилось количество ДТП

Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области Михаил Чебыкин подвёл итоги работы службы в 2022 году.

Тенденция к снижению основных показателей аварийности на дорогах в нашем регионе сохраняется уже 10 лет. Это, по словам руководителя управления, результат целенаправленной работы сотрудников службы безопасности дорожного движения. Так,удалось добиться снижения количества происшествий с 851 в предшествующем, 2021-ом, до 811в 2022 году. Также снизилось число получивших ранения в результате ДТП - с 1053 до 990 человек.

«Не допущен рост числа погибших. Этот показатель остался на уровне предыдущего года – 112 человек, - пояснил Михаил Чебыкин. – Общее количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом снизилось на 8,3%. Снижение числа погибших отмечено в семи округах Курганской области – Каргапольском, Кетовском, Лебяжьевском, Частоозерском, Притобольном, Шадринском, Юргамышском. Не допущено погибших в результате ДТП в Альменевском, Звериноголовском, Куртамышском, Целинном, Макушинском, Половинском и Сафакулевском округах».

На состояние аварийности влияют три основных фактора, связанные с наездом на пешеходов, выездом на полосу встречного движения, и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Рост всех этих случаев зарегистрирован на территории Белозерского, Катайского, Мокроусовского, Шумихинского и Макушинского округов.

«На федеральные автомобильные дороги приходится 18% всех ДТП и почти половина всех погибших в них, - подчеркнул начальник управления. –На региональных трассах – зарегистрирована пятая часть происшествий и треть погибших. На местные дороги в городах и посёлках приходится две трети происшествий и 27,8% погибших».

Наиболее распространёнными причинами ДТП остаются столкновения транспортных средств, съезд с дороги и наезды на пешеходов. Практически во всех случаях виновниками оказываются водители. Они допускают аварии, не соблюдая очерёдность проезда, нарушают правила расположения транспортных средств на проезжей части, не соблюдают скоростной режим, выезжают на «встречку».

По всем этим причинам сотрудники Госавтоинспекции усиливают контроль над соблюдением водителями и пешеходами правил дорожного движения, проводят профилактические мероприятия: «Нетрезвый водитель», «Внимание, пешеход!», «Трасса», «Нелегальный перевозчик», «Безопасные дороги детям» и ряд других. Всего их 25.

Константин Сапунов. Фото автора.

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