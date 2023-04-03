В Курганской области собираются ввести особый противопожарный режим

К 5 апреля в Курганской области прогнозируется установление 3-го (среднего) класса пожарной опасности горимости леса на большей части территории региона. А с 6 апреля 3-й класс горимости леса установится на всей территории Курганской области.

Такой прогноз озвучил и.о. начальника Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сергей Сорокин во время заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Курганской области.

Несмотря на то, что 7 апреля метеорологи прогнозируют временное понижение температуры воздуха, на риски, связанные с пожароопасной ситуацией, это никак не повлияет, так как существенных осадков в эти дни тоже не ожидается.

Во второй половине апреля в отдельных округах Курганской области возможно установление высокой пожарной опасности 4-го (высокого) класса горимости леса с усилением ветра. В связи с этим жителей региона по-прежнему призывают соблюдать правила пожарной безопасности во избежание негативных последствий.

Заместитель губернатора Константин Ермаков напомнил главам муниципальных образований о необходимости в кратчайшие сроки завершить опашку населенных пунктов, проверку техники и проведение других необходимых мероприятий, подчеркнув, что Правительство Курганской области, МЧС и прокуратура жестко контролируют эти вопросы.

Напоминаем, что на территории города Кургана особый противопожарный режим действует с 1 апреля и до особого распоряжения. На территории всего региона данную меру планируется ввести в первой половине апреля.

В особый противопожарный режим категорически запрещено посещать леса, разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать мусор.

Предприятиям независимо от организационно-правовой формы запрещено проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.

За нарушения правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрена ответственность: для граждан – от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц – от 600 тысяч до 1 млн рублей.

В границах населенного пункта: для граждан – от 10 до 20 тысяч рублей; для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 60 до 80 тысяч рублей; для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей. Об этом напоминает официальное сообщество Правительства курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото Николая Пушилина.