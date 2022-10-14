В Курганской области собрали более 2,2 млн тонн зерна

В Курганской области завершилась уборка зерновых и зернобобовых культур. В этом году курганским хлеборобам удалось вырастить и убрать с полей достойный урожай.

«Курганская область, итоги урожая-2022 - 2 млн 270 тысяч тонн. Спасибо, друзья!» - сообщил об итогах уборочной кампании губернатор Вадим Шумков в своем телеграм-канале.

В одиннадцати муниципальных округах собрали более 100 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. В первой тройке лидеров традиционно остаются Шадринский район, где намолочено 187 тысяч тонн зерна, Щучанский округ собрал 182 тысяч тонн, Целинный муниципальный округ со 129 тысяч тоннами - на третьем месте.

Средняя урожайность по региону составила 22,9 ц/га. Отметим, что в трёх округах — Сафакулевском, Шатровском и Щучанском этот показатель превышает 30 ц/га. Причем абсолютным лидером вновь стал Щучанский округ с урожайностью 35 центнеров с гектара.

Сейчас в регионе продолжается уборка масличных культур.

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