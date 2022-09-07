В Курганской области социальные льготы получают 84 тысячи человек

Федеральные льготники могут выбирать, в каком виде получать социальные услуги (НСУ): в натуральном выражении или в денежном эквиваленте. Сделать это можно несколькими способами, в том числе, не выходя из дома – онлайн.

Данный вид льгот предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты. К ним относятся: инвалиды, в том числе дети-инвалиды, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, и другие категории граждан.

В Курганской области по состоянию на начало сентября получателями ежемесячной выплаты являются 84 тысячи человек.

Набор соцуслуг включает в себя медицинскую, санаторно-курортную и транспортную составляющие. При этом льготник сам определяет: получать социальные услуги в натуральной форме (бесплатные лекарства, проезд к месту лечения, путевки в оздоровительные учреждения) или их денежный эквивалент. Напомним, с 1 февраля 2022 года он составляет 1313,44 рубля в месяц.

Прежде чем принять решение об отказе от дополнительной бесплатной медицинской помощи в пользу ежемесячной денежной выплаты, предлагаем каждому гражданину проконсультироваться с лечащим врачом и специалистом аптечного учреждения, оценить состояние своего здоровья и возможность самостоятельного приобретения всех необходимых лекарственных средств.

Подать новое заявление о принятом решении по НСУ получатели ЕДВ могут:

- дистанционно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР или на портале госуслуг,

- лично в клиентской службе ПФР по месту жительства.

Тем, кто не намерен менять порядок получения набора социальных услуг в 2023 году, заявление подавать не надо – предыдущее решение автоматически продлевается на будущий год.