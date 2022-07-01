В Курганской области сохранены все льготы на оплату услуг ЖКХ

С 1 июля в Курганской области, как и в других регионах РФ, изменились тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги. При этом льготы на оплату сохранены в прежнем объеме. Об этом «Новому миру» сообщила начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области Елена Ситникова.

- На федеральном уровне правом на получение льгот наделены ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и участники боевых действий. Помимо этого в нашем регионе компенсацию платы за жилищно-коммунальные услуги могут получить труженики тыла, ветераны труда и жители Зауралья, которые пострадали от политических репрессий, - указала собеседница нашего издания.

Для получения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг можно обратиться в органы социальной защиты населения, на Портал госуслуг (www.gosuslugi.ru) или в Многофункциональный центр (МФЦ).

- Общее количество получателей компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг в Курганской области превышает 109 тысяч человек. Из них 48 тысяч – это, скажем так, федеральные льготники, и 61 тысяча – региональные. В 2021 году им было выделено в общей сложности 400 млн рублей и более 600 млн рублей соответственно, - озвучила порядок цифр Елена Ситникова.

- Помимо компенсаций в Курганской области действует такая мера социальной поддержки населения, как субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ее могут получить семьи (или одиноко проживающие лица), размер коммунальных платежей которых превышает 22% от совокупного дохода семьи (дохода гражданина). Однако важная деталь: для получения субсидии они не должны иметь задолженности по ЖКХ, - обратила внимание Елена Ситникова.

В прошлом году средний размер субсидии составлял порядка 1400 рублей, с начала текущего – уже 1800 рублей. В региональном бюджете на их выплату предусмотрены необходимые суммы.

Оформить субсидию можно тем же способом – обратившись в органы соцзащиты, на Портал госуслуг или в МФЦ.

Перерасчет компенсаций в связи с изменением некоторых тарифов органы соцзащиты сделают автоматически в беззаявительном порядке – проще говоря, получателям не нужно будет оформлять никакие бумаги.

Николай Волков.