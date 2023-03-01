В Курганской области сохранить окружающую среду помогут детские плакаты на тему экологии

В Курганской области запустили конкурс на лучший плакат по экологической тематике. Старт акции назначили на сегодня, 1 марта.

В конкурсе могут участвовать воспитанники школ искусств старше 14 лет и студенты. Организатор – компания «Чистый город» - сообщает, что в плакатах должны быть отражены темы: состояние окружающей среды, климатические изменения, бережное отношение к местам обитания животных или ответственное обращение с отходами. То есть творческое осмысление понятия «экология» для участников не ограничено строгими рамками.

- Разговор о наболевшем, о том, что действительно касается каждого человека, через творчество, через эстетику — это невероятно сильная коммуникация, — отмечает заместитель руководителя регионального оператора по обращению с ТКО Курганской области ООО «Чистый город» Наталья Фомина.

Фомина отметила, что партнерами организаторов акции согласились стать областной учебно-методический центр по художественному образованию и библиотека им. А. К. Югова.

По словам Натальи Фоминой, в перспективе можно получить не только значительное количество экспонатов для проведения выставки к Всемирному дню охраны окружающей среды, но и даже узнать, какие аспекты экологической проблематики на самом деле волнуют нашу молодежь, услышим их голос.

Подать заявку на участие в региональном конкурсе экологического плаката необходимо до 23 апреля 2023 года. Подробнее ознакомиться с условиями проведения конкурса можно на сайте «Чистого города». Подведение итогов и награждение лауреатов состоится в Кургане на открытии художественной выставки 5 июня.

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