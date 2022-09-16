В Курганской области сохраняется жёлтый уровень пожарной опасности

С 22 по 26 сентября, при сохранении жёлтого уровня пожарной опасности, жителей Курганской области убедительно просят не использовать паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни в местах с подсохшей травой, в хвойных молодняках, на участках повреждённого леса, а также на лесосеках; не загромождать дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, они должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники;воздержаться от поездок в лес, чтобы не стать жертвой чрезвычайной ситуации.

Для обеспечения пожарной безопасности в зауральских лесах проведён комплекс предупредительных мероприятий. А именно: усилено патрулирование лесов, обеспечивается бесперебойная работа пожарно-наблюдательных вышек, дежурство лесопожарных команд.

Если вы заметили возгорание или стали свидетелем нарушения техники пожарной безопасности, незамедлительно сообщите в пожарную службу 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

В пожароопасный дачникам и владельцам частным домов рекомендуется: установить на приусадебном участке емкость с водой или огнетушитель; произвести уборку территории от мусора, сухой травы и листвы; собранный в кучу возгораемый мусор немедленно вывезти с участка во избежание пожара; не оставлять на улице бутылки, битые стекла, которые превращаясь на солнце в линзу, поджигают сухую траву; отказаться от походов в лес и разведения костров в сухую ветренную погоду; напомнить детям об опасности игр со спичками, о последствии таких игр и наказании, которое может последовать.

Фото Николая Пушилина.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.