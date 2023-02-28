В Курганской области сократилось число фальшивых банкнот

В 2022 году в банковской системе региона выявлено 14 поддельных купюр Банка России. Это в полтора раза меньше аналогичного показателя 2021 года, когда в кредитных организациях обнаружили и изъяли 23 подделки, утверждают в региональном офисе главного финансового регулятора страны.

Среди выявленных в прошлом году поддельных банкнот 10 пятитысячных купюр, две банкноты номиналом одна тысяча рублей, а также по одной банкноте номиналом пятьсот и две тысячи рублей.

«Тенденция к сокращению количества поддельных купюр, выявляемых в банковской системе Курганской области, продолжается не первый год. Кассиры торгово-сервисных предприятий более ответственно подходят к проверке наличных денег, что позволяет распознать подделки еще на кассе и избежать их передачи в кредитную организацию. Знания о подлинности и платежеспособности денежных знаков продавцы и кассиры получают, в том числе и на занятиях, которые проводят специалисты нашего отделения», – полагает заместитель управляющего Отделением Курган Банка России Евгений Шлепенков.

В Курганской области в прошлом году были выявлены две поддельные купюры номиналом 100 долларов США, в 2021 году фальшивых денег иностранных государств обнаружено не было.

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