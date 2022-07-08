В Курганской области составили новый рейтинг управляющих компаний

Государственная жилищная инспекция Курганской области подготовила свежий рейтинг управляющих компаний. В ближайшие дни он будет опубликован на официальном сайте ГЖИ. Эту информацию в ходе прямого эфира, который сегодня, 7 июля, прошел в группе регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте», озвучил начальник жилинспекции Владимир Чупахин.

- Рейтинг составляется на протяжении уже трех лет. Прежде мы ранжировали только управляющие компании города Кургана, потому что их в областном центре сосредоточено большинство – 52 из 77 управкомпаний, действующих на территории региона. Но в этот раз мы впервые включили в рейтинг управляющие компании города Шадринска – их там работает десять, - указал глава курганской ГЖИ.

По словам Владимира Чупахина, при составлении рейтинга учитывается множество факторов – количество многоквартирных домов, находящихся на обслуживании управляющей компании, количество жалоб жильцов на ненадлежащую работу УК, результаты проверок деятельности «управляшек» со стороны ГЖИ, количество вынесенных замечаний, взысканий и штрафов и так далее.

- Рейтинга позволяет жильцам судить, насколько качественно работает их управляющая компания, и помогает им выбрать ту, которая обслуживает свой жилфонд более эффективно. В конечном счете это дисциплинирует наши управкомпании и вынуждает их относиться к своей работе более ответственно, - объяснил начальник Государственной жилищной инспекции Курганской области.

Николай Волков.

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