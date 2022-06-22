В Курганской области создают инженерную школу

Программу развития проекта «Технологии специализированного машиностроения» представили в Москве 20 июня. Вуз планирует участвовать в федеральном проекте Минобра, который направлен на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных предприятий региона, уточнили в пресс-службе главы региона.

В делегацию, представлявшую проект, вошёл заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов.

Новая Передовая инженерная школа объединит научный потенциал университета и возможности предприятий региона, это позволит сформировать площадку для технологического инновационного предпринимательства в Курганской области, осуществлять разработки для нужд высокотехнологичных компаний-партнёров, а также для важнейших стратегических проектов РФ. В работу будут вовлечены студенты, аспиранты и учёные КГУ.

Среди проектов инженерной школы — разработка и освоение новых импортозамещающих конструкций трубопроводной арматуры для нефтяной, нефтехимической, газовой и атомной промышленности, в том числе используемой в условиях крайнего севера, а также разработка технологии и освоение новых видов расходных материалов для стоматологии, ортопедии и травматологии, сообщает группа правительства региона в соцсети «Вконтакте».

Руководитель Передовой инженерной школы, IT-директор ООО «Такстелеком» Игорь Татаринцев отметил, что Передовая инженерная школа будет построена вокруг якорного и амбициозного проекта – Арктическая интеллектуальная транспортно-логистическая система. Более 100 её прототипов уже работает в Арктике и семь в Антарктике. Реализация проекта позволит к 2025 году создать основу новой транспортной системы для освоения Российской Арктики.

Фото с сайта КГУ.