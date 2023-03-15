В Курганской области среди учителей ищут лидеров школьного образования

В Год педагога и наставника в Курганской области продолжается реализация регионального проекта «Лидеры образования», цель которого — создание кадрового управленческого резерва. Сегодня, 15 марта, в департаменте образования и науки в очередной раз состоялось собеседование педагогических работников, которые успешно прошли предыдущие этапы: тестирование и решение заданий. В нем приняли участие учителя из Кургана.

Комиссия, которую возглавляет сам директор департамента образования Андрей Кочеров, с каждым педагогом обсуждает его профессиональные качества, планы по дальнейшему развитию и карьерному росту, приоритеты в работе. Собеседники на заданные вопросы, поделились своим мнением по модернизации системы образования в регионе, озвучили свое видение по решению некоторых проблемных вопросов.

Кадровый управленческий резерв «Лидеры образования» формируется из педагогических работников всех муниципальных образований области по поручению главы региона Вадима Шумкова. В настоящее время в финальный этап вышли более 100 педагогических работников из девяти муниципалитетов: Притобольного района, Сафакулевского, Щучанского, Белозерского, Куртамышского, Целинного, Альменевского, Шумихинского округов и Кургана. Тестирование уже прошли более 2,1 тысячи человек. Ожидается, что до конца марта проект может охватить большинство муниципальных образований региона.

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