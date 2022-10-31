В Курганской области стали реже встречаться фальшивые деньги

Проверить подлинность банкнот можно в любом банке, экспертиза проводится бесплатно.

За девять месяцев 2022 года в банковской сфере в Курганской области выявлено 12 банкнот с признаками подделки. Это на треть меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года – 17 штук.

По информации Отделения Курган Банка России, среди обнаруженных фальшивок большинство по-прежнему составляют пятитысячные банкноты. За январь-сентябрь их выявлено девять штук. Также из оборота изъято две банкноты номиналом одна тысяча рублей и одна пятисотенная купюра с признаками подделки.

«У всех банкнот есть признаки подлинности, которые можно определить без специальных приборов. Например, на пятитысячной купюре слева от изображения памятника Николаю Муравьеву-Амурскому имеется переливчатое поле – в виде овала, который играет радужными красками. В подделке такой эффект, скорее всего, будет отсутствовать. Также при покачивании купюры цвет герба Хабаровска будет меняться от малинового до изумрудно-зеленого. Если переливов нет, то это точно подделка», – поясняет эксперт отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Курган Банка России Екатерина Заколодная.

Хранение или сбыт фальшивых купюр карается законом. Проверить подлинность денег можно в любом банке. Экспертиза проводится бесплатно.

Более подробную информацию о признаках подлинности банкнот Банка России можно узнать в специальном разделе на сайте мегарегулятора или в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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