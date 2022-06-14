В Курганской области стало больше общественных инспекторов рыбоохраны

Добровольных общественных инспекторов рыбоохраны в Курганской области стало больше. А это значит, что водные биологические ресурсы на территории региона будут защищены еще надежнее.

Специальные удостоверения новым сотрудникам, которые будут оказывать посильную помощь штатному инспекторскому составу в Притобольном, Звериноголовском, Половинском, Белозерском, Кетовском районах и областном центре, вручил руководитель отдела госконтроля по Курганской области Нижнеобского территориального управления РосрыболовстваАлексей Коев. По его словам, среди добровольцев совершенно неравнодушные люди, которым небезразлично то, как охраняются от браконьеров водные биологические ресурсы.

Насколько же активными являются помощники такого рода свидетельствует факт, что 56 процентов всех нарушений на водных объектах за прошлый год были выявлены и предотвращены совместно с общественными инспекторами. Только за шесть месяцев текущего года данный показатель вырос до 60 процентов. Для Станислава Савичева, Андрея Егорова, Ярослава Олейникова, Андрея Маслакова и других общественников участие в акциях, рейдах, патрулировании водоёмов – дополнительный смысл жизни, ради которого они готовы использовать своё личное время и ощущать при этом себя причастными к большому и важному делу.

Общий штат с учётом новых семи общественных инспекторов составляет в Зауралье 42 человека. И это третья часть от всего состава добровольных помощников Нижнеобского территориального управления Росрыболовства.

Владимир Амурский. Фото автора