В Курганской области станет больше получателей льготных микрозаймов

В Курганской области расширили перечень получателей льготного микрозайма на пополнение оборотных активов. Деньги на закупку сырья, материалов, оплату услуг сейчас может получить любая организация, которая зарегистрирована в фонде «Инвестиционное агентство Курганской области».

Напомним, курганские предприниматели могут получить кредит до 5 млн рублей для среднего бизнеса и до 3 млн рублей для малого и микробизнеса по льготной процентной ставке 5%.

Новая мера поддержки введена по инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

«Целевой заем на пополнение оборотных средств - одна из самых популярных мер финансовой поддержки, процентная ставка 5% годовых установлена до конца 2022 года. Микрозайм выдается сроком до трех лет», - пояснила исполнительный директор Фонда микрофинансирования Курганской области Наталья Шутова.

Областные власти выделяют деньги на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий, на газификацию, организацию гостиничного бизнеса, сезонных летних кафе, ярмарок и рынков.

По информации Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области», льготный микрозайм также выдается на спецтехнику, организацию животноводческих ферм, птицеводческих комплексов, сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

С начала года предприниматели региона получили льготные микрозаймы на 274 млн рублей.