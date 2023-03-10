В Курганской области стартовал чемпионат сельских команд КВН

В год педагога и наставника веселым и находчивым ребятам позволят шутить на тему «Учительский сезон». В региона уже стартовали зональные игры чемпионата сельских команд КВН «Весёлый Гусь». Открытие фестиваля и первая встреча пяти муниципальных команд состоялись в Макушинском ДК. На сцены выступали команды «От винта» и «Приколисты» из Макушино, «Даня» из Лебяжья, «Можно выйти» из Варгашей, а также «Happy people» из Петухово. КВНщики прошли три конкурсных этапа: приветствие «Мы начинаем наш урок», разминку, домашнее задание «Большая перемена».

В итоге первое место поделили две команды: «Даня» & «Happy people», теперь именно они будут отстаивать честь восточного округа в финале.

Начальник отдела по молодёжной политике и дополнительному образованию департамента образования и науки региона Наталья Шемякина поблагодарила наставников команд и вручила им благодарственные письма. Грамоты победители конкурса победителям выдавал глава центра молодёжных инициатив и программ ЦРСК Курганской области Спиридонов.

Следующие игры пройдут 10 марта в Шумихе, Катайске - 16 марта, а игра в Кислянском пройдёт 17 марта. Финал чемпионата все-таки решили назначить на 1 апреля.

Добавим, что игры «Весёлый гусь» уже многие годы собирают любителей КВН со всего региона.

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