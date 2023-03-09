Новый мир
Курган -3o
Курс ЦБ:$75,4580,54
16+
Версия для слабовидящих

В Курганской области стартовал конкурс проектов молодежных и детских общественных организаций

Итоги собираются провести до 25 апреля.

9 марта, 2023 - 12:03

В Курганской области стартует конкурс проектов молодежных и детских общественных объединений, включенных в региональный реестр и пользующихся государственной поддержкой. Чтобы стать участником программы, соискателей обязали подать  заявку, информационную карту и смету проекта до 11 апреля, так как после этого срока документы принимать не будут.

Организаторы сообщают, что конкурс может пройти в три этапа. Объявлено несколько номинаций, по которым он будет проходить, в том числе по профилактике безнадзорности, развитию физкультуры и спорту, по пропаганде здорового образа жизни и правильного питания, организации культурных мероприятий и так далее.

Итоги собираются провести до 25 апреля.

В департаменте образования  рассчитывают, что через этот конкурс будет оказана помощь и поддержка молодежным и детским объединениям, которые не на словах, а на деле работают в сфере реализации государственной молодежной политики.

 

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и в телеграм-канале.

9 марта, 2023 - 12:03

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество