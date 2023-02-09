В Курганской области стартовал онлайн-конкурс «Герой моей семьи»

Зауральской молодежи предлагают рассказать истории о своих родных, которые принимали участие в военных действиях от Великой Отечественной войны до Специальной военной операции. В Курганской области стартовал региональный онлайн-конкурс «Герой моей семьи», он продлится до 21 февраля.

Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет и молодые семьи, проживающие на территории Курганской области. Для этого необходимо сделать публикацию в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #ДобрыйРегион45, #АНОПружина, #ГеройМоейСемьи45, #про45 , в которой поделиться рассказом о героях своей семьи.

Итоги конкурса подведут 23 февраля. По количеству отметок «Мне нравится» будут определены 3 лучшие публикации, авторы которых смогут получить ценные призы от организаторов конкурса (портативную колонку, беспроводные наушники, powerbank). Участники, которые будут пользоваться накруткой голосов, автоматически дисквалифицируются.

Добавим, что организаторами конкурса является Автономная некоммерческая организация гражданских инициатив «Пружина» и Центр развития современных компетенций, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Курганской области.