В Курганской области стартовал проект «Моя законодательная инициатива»

Всероссийский конкурс молодёжи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» проводится с целью привлечения молодых людей к государственному управлению, стимулирования их дальнейшего профессионального образования, выявления, отбора и поддержки наиболее перспективных проектов для подготовки законодательных инициатив.

Участниками конкурса могут быть молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет: школьники, студенты вузов и колледжей, научные и педагогические работники, участники и члены общественных молодёжных объединений и проч.

На конкурс принимаются творческие работы по следующим направлениям: государственное строительство и конституционные права граждан; экономическая политика; социальная политика; образование, наука, здравоохранение и культура; бюджетное, налоговое и финансовое законодательство; оборона и безопасность; молодёжная политика; энергетическая политика; региональное законодательство.

Работы принимаются в срок до 29 декабря 2022 года по электронной почте mail@oblduma.kurgan.ru с пометкой «На конкурс «Моя законотворческая инициатива».

Победители получат дипломы лауреатов и по 10 тысяч рублей. Их работы будут направлены для участия во Всероссийском конкурсе молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива».

Консультацию по всем организационным, правовым и информационным вопросам проведения конкурса «Моя законотворческая инициатива» можно получить у специалистов аппарата Курганской областной Думы:

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.