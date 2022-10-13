В Курганской области стартовал проект «Здоровый класс»

Проект «Здоровый класс» реализуется в эти дни в загородном оздоровительном лагере «Романтика», где проходит смена «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ представляет...». В ней принимают участие 183 школьника из разных округов и районов Курганской области.

В течение 15 дней ребята не только поучаствуют в развлекательных мероприятиях смены, но и пройдут оздоравливающие медицинские процедуры, а также вместе со своим классным руководителем будут осваивать школьную программу прямо в лагере. В меню смены включено только здоровое питание: каши, молочные продукты, мясо, фрукты и никаких фастфудов и «газировок».

В программе смены дети также познакомятся с историей возникновения любимой отечественной мультипликационной студии, основами видеомонтажа, напишут сценарий и даже создадут собственный мультфильм.

Организаторы уверены, что такие смены помогут не только сплотить классы и развить творческие способности каждого ребенка, но и сформировать здоровый образ жизни у школьников.

Всего в течение осени в «Романтике» будет организовано три таких смены. Следующая запланирована на 8 ноября.

Узнать о том, как проходит отдых и оздоровление ребят, можно в паблике лагеря «Романтика» в социальной сети « ВКонтакте ».

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