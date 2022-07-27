В Курганской области стартовал региональный этап премии #МЫВМЕСТЕ

В Курганской области сегодня, 27 июля, стартовал региональный этап Международной премии #МЫВМЕСТЕ. В течение трёх дней в регионе пройдут публичные защиты проектов в девяти номинациях. Предполагается, что в них примут участие 49 представителей из 13-ти муниципальных образований региона.

Премия #МЫВМЕСТЕ призвана поддержать лидеров социальных изменений и инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. В 2022 году впервые проходит защита проектов на региональном уровне.

«Последние три года в России сделали так, что добровольчество (волонтёрство) стало практически национальной идеей. И сейчас, наверное, нет в стране такого человека, который бы не знал, кто такие волонтёры, чем они занимаются … Сегодня на региональном этапе премии #МЫВМЕСТЕ будут представлены лучшие волонтёрские проекты нашей Курганской области. Хочу пожелать им удачи и, конечно, победы!», — приветствовала участников регионального этапа начальник отдела по молодëжной политике и дополнительному образованию департамента образования и науки Курганской области Наталья Шемякина.

С 27 по 29 июля на базе Регионального центра развития добровольчества в Кургане участники будут очно и в онлайн-формате защищать свои добровольческие инициативы.

По информации Молодёжного портала Зауралья prospekt45.ru

Фото Юлии Шкодских.

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