В Курганской области стартовала акция «Соберём ребёнка в школу

Главное управление социальной защиты населения Курганской области ежегодно проводит акцию «Соберем ребенка в школу», главная задача которой – помочь детям, родители которых испытывают материальные трудности, подготовиться к новому учебному году.

Второй год подряд, накануне Дня знаний, ведомство совместно со своими социальными партнерами – Курганским отделением Сбербанка и региональным отделением общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» – в рамках этой акции организует сбор макулатуры.

«До начала учебного года осталось около месяца. И мы понимаем, что сейчас для родителей очень важной задачей является подготовка детей к новому учебному году. Нужно все успеть, найти, купить. А с учетом того, что это дело довольно затратное, особенно для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ведомство проводит акцию «Соберем ребенка в школу», одним из мероприятий которой является благотворительный сбор макулатуры», - отметила начальник Главного управления социальной защиты населения региона Елена Ситникова.

С ее слов, на средства, вырученные от передачи собранной на переработку бумаги, для ребят из таких семей могут приобрести канцелярские принадлежности. В прошлом году, например, собрали более 4,5 тонн макулатуры. В результате на полученные от переработки вторсырья средства купили всего 150 наборов школьных принадлежностей.

Стать участником акции – просто: нужно сдать для дальнейшей утилизации бумагу, картон, коробки.

Адреса приема макулатуры в Кургане:

– Центр социального обслуживания населения по г. Кургану, ул. Пролетарская, д. 78, пн.-чт. 8.00-17.00 (обед 12.00-12.45), пт. 8.00-16.00 (обед 12.00-13.00);

– Курганский центр социальной помощи семье и детям, ул. Ленина, д. 48, ул. Алексеева, д. 4, пн.-пт. 8.00-17.00 (обед 12.00-13.00);

– КЦ «Курган», пр. Конституции, д. 60, пн.-пт. 9.00-17.00;

– ЦКиД «Спутник», ул. Карбышева, д. 12А, пн.-пт. 10.00-15.00;

– ДК им. М. Горького, ул. Дзержинского, д. 1А, пн.-пт. 10.00-15.00;

– Курганский Дом молодежи, ул. Сибирская, д. 8, пн.-пт. 8.30-17.30 (обед 12.00-13.00).

В Шадринске:

– Комплексный центр социального обслуживания населения по г. Шадринску и Шадринскому району, ул. Октябрьская, д. 59, пн.-чт. 8.00-17.00 (обед 12.00-12.45), пт. 8.00-16.00 (обед 12.00-13.00);

– ДК «Созвездие», ул. Проектная, д. 8, пн.-вс.9.00-21.00;

– Центральная библиотека им. А.Н. Зырянова, ул. Свердлова, д. 57, пн.-сб. 9.00-18.00;

– ДЮСШ «Ермак», ул. Архангельского, д. 79, пн.-пт. 8.00-20.00.

Фото ru.freepik.com

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