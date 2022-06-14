В Курганской области стартовала благотворительная акция «Лето добрых дел»

В Курганской области в День защиты детей стартовала благотворительная акция «Лето добрых дел». Она проходит в рамках социально значимого проекта «Марафон добра» – «Краски детства» и призвана помочь детям нашего региона отдохнуть по-спортивному активно и интересно. Акция «Лето добрых дел» продлится до 1 сентября, принять участие могут все желающие.

Жителям области разрешено безвозмездно передавать для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, велосипеды, самокаты, роликовые коньки и другой спортивный инвентарь. Сделать это можно через организации для детей-сирот и территориальные комплексные центры социального обслуживания населения.

К акции уже смогли присоединиться сотрудники Сбера, которые передали в Курганский центр социальной помощи семье и детям более 70 различных спортивных принадлежностей для активного отдыха и занятий спортом.

«В прошлом году благодаря «Лету добрых дел» мальчишки и девчонки получили долгожданные велосипеды, самокаты, роликовые коньки, скейтборды, футбольные и волейбольные мячи, скакалки, наборы для тенниса, бадминтона – всего более 130 единиц необходимого спортивного оборудования. Но главное, что наши жители подарили детям веру в доброту и неравнодушие окружающих людей», – полагает начальник главного управления социальной защиты населения Курганской области Елена Ситникова.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области со ссылкой на ГУ соцзащиты населения.