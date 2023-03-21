В Курганской области стартовала первая «Университетская смена»

Более ста мальчишек и девчонок из Челябинской области съехались в комплекс отдыха и развития «Чумляк». Это активисты созданного по инициативе Президента России Владимира Путина движения детей и молодёжи «Движение первых». Они стали участниками первой «Университетской смены», которую на базе комплекса «Чумляк» проводит Шадринский государственный педагогический университет.

В своем приветствии к организаторам смены и ребятам губернатор Вадим Шумков пожелал им успешной работы и отметил, что Курганская область не только создает условия для развития и комфортной жизни молодых специалистов, но и реализует региональные меры поддержки:

«Оказываем и материальную поддержку молодым специалистам, субсидируя строительство и приобретение жилья. В объявленный Президентом Год педагога и наставника приняли решение со следующего года ввести дополнительные выплаты лучшим выпускникам педагогических специальностей вузов и ссузов», - отметил глава региона.

Участников «Университетской смены» ждёт 7-дневный образовательный интенсив - от мастер-классов и тренингов до спортивных игр и концертов. Школьники смогут познакомиться с университетской жизнью, посетить лекции, научные лаборатории, музеи, побывать на экскурсиях, узнают больше о профессиях будущего и о том, какого это быть студентом, а также смогут погрузиться в увлекательное путешествие под названием «Педагогический марафон». Это поможет многим определиться с выбором будущей профессии и ответить на главный вопрос в судьбе каждого: «Что же будет после школы?»

Фото Шадринского государственного педагогического университета