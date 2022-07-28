В Курганской области стартовала уборочная страда

В Курганской области уборочная страда началась в оптимальные агрономические сроки традиционно с уборки озимых культур. Первыми к работам приступили механизаторы ООО «Агрокомплекс «Кургансемена», входящего в состав агрохолдинга.

На производственных полях предприятия возделывают проверенные сорта озимой ржи сортов Памяти Кунакбаева и Марусенька, озимую пшеницу Умка.

- Эти сорта проверены практикой. За годы использования они хорошо себя зарекомендовали, дают стабильные и качественные урожаи, при этом обладают хорошими мукомольными и хлебопекарными качествами», - сообщил директор департамента АПК Павел Кощеев.

В прошлом году в ООО «Агрокомплексе «Кургансемена» площадь, засеянная озимыми культурами, превысила 2,5 тысячи гектаров. Это почти на пятьсот га больше, чем в предыдущие годы. Чтобы получить добрый урожай опытные агрономы бережно заботились о растениях – вовремя вносили листовые подкормки, проводили гербицидные и фунгицидные обработки.

В начале следующей недели должна подойти и пшеница-двуручка сорта Караван, которую посеяли на предприятии впервые. Культура развивается и дает достойный урожай, как при весеннем, так и при осеннем посеве.

Также к уборке озимых приступили в Целинном муниципальном округе и Притобольном районе. Урожайность на сегодняшний день составляет 12,9 центнеров с гектара.

В департаменте АПК сообщили, что в регионе в этом году смогли посеять около 28 тыс га озимых культур.

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