В Курганской области стартует акция «Рисуем Победу»

Новый сезон патриотической акции «Рисуем Победу» стартовал во всех регионах Российской Федерации и странах СНГ.

Прием работ ведется по двум традиционным номинациям: «детское художественное творчество и декоративно-прикладное искусство» и «методическая разработка». Конкурсная палитра Акции пополнилась новыми номинациями: «Наследники Великой Победы» (специальная номинация, посвященная доблести Армии России) и «Рисуем Победу»: наш опыт» (номинация для специалистов, позволяющая представить опыт организации собственной площадки/мероприятия в рамках Акции).

Работы можно загрузить в дистанционном формате через сайт акции www.risuem-pobedu.ru с 23 февраля до 1 мая 2023 года. Итоги акции «Рисуем Победу-2023» подведут в День Победы.

Напомним, по итогам 2022 года в конкурсной программе приняло участие более 750 тысяч человек. Дети России и их сверстники из государств СНГ, «вооружившись» кисточками, красками и карандашами, заявили всему миру, что они помнят своих Героев, чётко знают, кто победил во Второй мировой войне, кто спас мир от фашизма. Многие работы были посвящены героям нашего времени – бойцам армии России, вставшим на защиту суверенитета страны.

Акция «Рисуем Победу» в рамках конкурсной программы национальной премии «Патриот-2022» была признана лучшей патриотической акцией страны.

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