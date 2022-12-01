В Курганской области стартует декада приемов граждан, приуроченная к 21-летию «Единой России»

В первый день декады приемов «Единой России», 1 декабря, прием проведет Председатель партии Дмитрий Медведев. В региональных общественных приемных на вопросы жителей ответят секретари реготделений, в том числе – главы регионов.

2 декабря будет организован день приёмов граждан по социально значимым вопросам, 5 декабря – по вопросам ЖКХ, 6 декабря – по вопросам старшего поколения, 7 декабря – по вопросам дошкольного и школьного образования, 8 декабря – по трудовым вопросам, 9 декабря – по вопросам здравоохранения.

Особое внимание в рамках декады уделят помощи и поддержке семей мобилизованных участников СВО и жителям новых регионов, сообщила председатель комиссии «Единой России» по работе с обращениями граждан, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова.

«Задача декады приёмов – помочь людям, повысить доступность и эффективность этой помощи, используя опыт общественных приёмных «Единой России», наработанный за годы. Для рассмотрения обращений по каждой теме мы определили свой день, пригласили профильные ведомства, общественные организации. Постараемся помочь в каждой конкретной ситуации. А в случаях, которые требуют региональных и федеральных решений, будем во взаимодействии с ведомствами их добиваться», – отметила Анна Кузнецова.

Обратиться за консультациями можно в региональные и местные приёмные Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева по всей стране. Также будут организованы дополнительные площадки.

Обращения заявителей рассмотрят секретари реготделений партии, главы регионов, депутаты всех уровней, сенаторы, представители профильных министерств и ведомств, Ассоциации юристов России и других партнерских организаций.

В Курганской области Региональная общественная приемная Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведева по адресу: г.Курган, ул. Гоголя, д. 61, каб. 3.

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