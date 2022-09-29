В Курганской области стартует конкурс школьных бизнес-идей

С 1 октября до 23 декабря ребята в возрасте от 14 до 17 лет могут подать заявку на участие в конкурсе школьных бизнес-идей. Принять участие в конкурсе могут все, кто желает стать предпринимателем или имеет интересную бизнес-идею.

Конкурс направлен на создание условий для реализации предпринимательской инициативы среди учащихся и поиск перспективных для социально-экономического развития Курганской области предпринимательских проектов. Победитель получит планшет. Остальные призы – электронная книга и смарт-часы.

Конкурсная площадка не только позволит найти друзей и единомышленников, но и даст необходимый опыт. Наставники проведут ликбез по основным предпринимательским дисциплинам, научат проектному мышлению и помогут воплотить бизнес-идею в жизнь.

Заявку можно подать на сайте конкурса.

По информации Центра поддержки предпринимательства.

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