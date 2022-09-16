В Курганской области стартует «Неделя безопасности»

Во всех зауральских образовательных организациях в течение недели будут проходить мероприятия, посвящённые безопасности детей на дорогах.

Уровень детского дорожно – транспортного травматизма на территории Курганской области продолжает вызывать большую озабоченность. За восемь месяцев в Зауралье с участием несовершеннолетних зарегистрировано 58 дорожно-транспортных происшествий, при которых два ребенка погибли и еще 65 несовершеннолетних участников движения получили травмы различной степени тяжести, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Курганской области. Половина всех случаев произошли по собственной неосторожности детей.

В каждом втором происшествии (26 из 58) с участием детей пострадавший ребенок являлся пассажиром транспортного средства. В 21 происшествии получили травмы дети – пешеходы. В 9 случаях пострадали несовершеннолетние велосипедисты и в трех - водители мототранспорта.

Сотрудниками Госавтоинспекции совместно с педагогами будут ежедневно проводиться различные профилактические акции, беседы с детьми, минутки безопасности и мастер – классы по изготовлению световозвращающих. Внимание будет уделено выполнению требований к перевозке маленьких пассажиров, безопасности детей по пути следования в учебные учреждения, а также при проведении досуга несовершеннолетними.

21 сентября на территории России пройдет «Единый день безопасности дорожного движения». Не исключением станет и Курганская область. В этот день в школах и организациях дополнительного образования пройдут занятия и мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья детей в улично – дорожной среде.

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