В Курганской области стартует осенняя сессия по финансовой грамотности

В Курганской области с 14 сентября для учащихся школ и студентов колледжей стартует осенняя сессия проекта Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности». Занятия будут проводиться на сайте.

Через неделю начнется осенняя сессия проекта «Онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения». Проект предназначен для граждан пенсионного возраста. Пройти обучение можно по ссылке.

Занятия проходят в формате видеоконференции. Слушатели видят и слышат лектора, который демонстрирует презентацию, видеоролики, проводит интерактивные опросы. Участники могут задавать вопросы в чате, лектор ответит на них в прямом эфире. Эфиры проходят по будням с 5:00 до 18:00, участники выбирают удобную дату и время и подключаются группой или индивидуально.

Эксперты научат участников сравнивать и анализировать предложения от банков и выбирать самое выгодное, безопасно обращаться с банковскими картами, распознать мошенников и многое другое.

Однако в Курганской области помимо онлайн обучения будут проводить лекции и беседы, необычные «финансовые бои».

Актуальная информация по вопросам повышения финансовой грамотности регулярно публикуется на портале.