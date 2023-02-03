В Курганской области стартуют мастер-классы по плетению маскировочных сетей

Мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, провели в Комплексе отдыха и развития в селе Чумляк Щучанского округа Курганской области. В акции «Доброе дело» смогли принять участие представители организаций дополнительного образования и специалисты по работе с молодежью со всего региона. Камуфляжная сеть может пригодиться для маскировки вооружения, военной техники, инженерных сооружений и даже личного состава.

«Полученный опыт педагоги и специалисты теперь могут транслировать в своих организациях и обучать плетению своих коллег и воспитанников. Кроме того, такие же мастер-классы будут организованы на всех профильных сменах «Безопасный мир» в Комплексе отдыха и развития в Чумляке. Ближайшая из них для учеников 8 классов стартует уже 6 февраля», - уточнил заместитель директора департамента образования и науки Иван Хлебников.

После освоения технологии «вязания» участники смогли приступить к самостоятельному изготовлению маскировочной сети размером 6х4 метра. Специалисты решили передать ее военнослужащим, участникам спецоперации на Украине.

Фото Молодежного портала Зауралья prospekt45.ru