В Курганской области темпы заготовки кормов для КРС выше прошлогодних

В животноводческих хозяйствах Курганской области продолжается заготовка кормов. Показатели заготовки значительно превышают прошлогодний уровень: грубых кормов заготовлено 170 тысяч тонн, это вдвое больше, чем на аналогичную дату в 2021 году, сообщает департамент агропромышленного комплекса региона.

Сена заготовлено более 138 тысяч тонн, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сенажа - 32 тысячи тонн, это 142% к аналогичному периоду 2021 года. По заготовке лидируют Альменевский, Шатровский, Макушинский и Куртамышский районы.

Директор департамента АПК Курганской области Павел Кощеев полагает, что в текущем году заготовка кормов проходит в штатном режиме и в оптимальные сроки.

Ранее ИД «Новый мир» сообщал, что в Курганской области уборочная страда началась в оптимальные агрономические сроки традиционно с уборки озимых культур. Первыми к работам приступили механизаторы ООО «Агрокомплекс «Кургансемена», входящего в состав агрохолдинга.

Фото ru.freepik.com

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