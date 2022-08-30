В Курганской области уменьшилось количество пожаров

Количество пожаров в Курганской области снизилось. В сравнении с прошлым годом оно уменьшилось на 39%. Число погибших в огне тоже сократилось (на 42%). Об этом «Новому миру» сообщил начальник Главного управления МЧС России по Курганской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский.

- Наиболее тяжелыми для нас были апрель и май, когда произошел всплеск природных и ландшафтных пожаров. Однако сейчас благодаря совместным усилиям обстановка стабилизировалась, - уточнил собеседник нашего издания.

По его словам, в Курганской области существенно улучшилась ситуация и на водных объектах. Количество происшествий на воде по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 21%, а число погибших – на 22%.

Как ранее сообщал «Новый мир», на днях в Курган посетит Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-лейтенант Александр Куренков. Рабочая поездка запланирована на 1 сентября.

В рамках визита министр вручит государственные награды семи сотрудникам Главного управления МЧС России по Курганской области, которые отличились при тушении пожаров в 2020-2021 годах.

Александр Куренков ознакомится с деятельностью регионального управления, побывает в подразделениях пожарной охраны, проведет встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Ожидается, что они обсудят вопросы обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, вопросы гражданской обороны.

Николай Волков.

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