В Курганской области усилят профилактическое патрулирование в населенных пунктах и садоводствах

В Курганской области в связи с наступлением жаркой сухой погоды работа оперативных штабов муниципальных образований по предупреждению пожаров переходит в ежедневный режим, без выходных. Задачи, поставленные губернатором по профилактике возгораний, защите населенных пунктов, обсудили сегодня, 4 августа, главы муниципальных образований, представители ГУ МЧС, руководители органов исполнительной власти региона.

В настоящее время ситуация в 22 муниципальных образованиях отнесена к 3 классу пожарной опасности, в 4 - к четвертому. На выходные прогнозируется жара.

С завтрашнего дня, 5 августа, поставлена задача - усилить профилактическое патрулирование, в том числе в выходные дни с привлечением сотрудников территориальных подразделений Главного управления МЧС России по Курганской области, полиции, Росгвардии и даже казачества.

В муниципальных образованиях необходимо активизировать работу по очистке населенных пунктов, садоводческих товариществ от мусора, сухой растительности. Патрулирование садоводческих кооперативов включить в ежедневный график.

Особое внимание было уделено уборке зарослей камыша. С начала пожароопасного сезона было оштрафовано 415 физических и юридических лиц. Составлено 1602 протокола за неубранный мусор.

Директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов отметил, что если уговорами решить проблему не получается, то необходимо усиливать применение мер ответственности.

Штрафы:

- до 30 тысяч рублей для граждан

- до 400 тысяч рублей для юридических лиц.

Виновнику пожара с жертвами грозит уголовная ответственность!

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.

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