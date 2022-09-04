В Курганской области успешно завершился летний трудовой семестр студотрядов

Представители студенческих отрядов Курганской области работали строителями, вожатыми, официантами, администраторами, горничными, аниматорами, барменами, стюардами и это далеко не полный перечень профессий, по которым трудились юноши и девушки. Большинство студентов работали в Курганской области, также отряды выезжали на территорию Краснодарского края, Тюменской, Челябинской и Свердловской областей.

«Важная задача для нас – дать возможность каждому человеку выбрать работу себе по душе. Студенты трудятся по четырем основным направлениям: строительные, педагогические, сервисные и сельскохозяйственные отряды, в каждом из направлений есть свои плюсы. Кроме того, представители отрядов Зауралья работают на проектах различных уровней: региональный, окружной и всероссийский», - рассказал руководитель Курганского регионального отделения «Российские Студенческие Отряды» Евгений Платонов.

Студенты с начала этого года проходили специальное обучение, в рамках которого студотрядовцы развивали навыки коммуникации, решения конфликтных ситуаций, ведения переговоров, тайм-менеджмента и так далее. Особое внимание уделялось развитию профессиональных навыков.

Участники студенческих отрядов Курганской области минувшим летом занимались ремонтом школ и детских садов, оказывали сервисные услуги в отелях международного уровня, помогали строить аэропорт.

«Этим летом наш отряд занимался строительством аэропорта. Мы выполняли различные виды работ, начиная от укладки асфальта и заканчивая озеленением территории. Заработная плата в этом году была выше, чем в прошлом. За один рабочий месяц мы получили чистыми более 55 000 руб. Всего мы работали два месяца и каждый получил за этот период более 110 000 руб. Работодатель за свой счет оплатил нам питание, проживание, медкомиссию, спецодежду и проезд» - рассказал командир строительного отряда «Факел» Евгений Степанов.

Традиционно во время летнего трудового семестра проводились различные отрядные мероприятия: творческие концерты, фотоконкурсы, спортивные соревнования и образовательные проекты. Зауральские отряды заняли ряд призовых мест.

«Наш отряд второй год подряд выезжал работать на проект «Красная поляна». Студенты выполняли обязанности официантов, стюардов и администраторов в отелях Краснодарского края. На нашем трудовом проекте было много студентов из разных регионов страны, мы участвовали в совместных мероприятиях, часто общались и подружились со многими ребятами», - поделилась своим мнением командир сервисного отряда «Акула» Анастасия Казак.

Деятельность студенческих отрядов продолжается круглый год. Скоро представители отрядного движения окунутся в атмосферу различных творческих, спортивных, образовательных и добровольческих мероприятий, главными из которых в этом году станут областной и всероссийский слеты студенческих отрядов.

Всем, кто желает присоединиться к команде Российских Студенческих Отрядов, необходимо заполнить анкету на сайте. Адрес регионального штаба организации: улица Куйбышева, 55 (мультицентр «Смолин»). Консультацию можно получить по телефону: 89512650601

Фото регионального штаба организации РСО.

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