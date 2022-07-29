В Курганской области установлены новые сроки охоты на водоплавающую птицу

На водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь установлены сроки охоты с четвертой субботы августа по 30 ноября.

Ранее охота начиналась с третьей субботы августа и продолжалась по 21 ноября.

На боровую дичь установлено начало охоты - с четвертой субботы августа, окончание - 28 (29) февраля. Ранее начало охоты было с третьей субботы августа, охота продолжалась по 5 января.

В летне-осенний и осенне-зимний периоды охоты установлена норма допустимой добычи на одного охотника в течение суток и в течение сезона охоты:

- на глухаря составляет 1 особь за сутки и 3 особи за сезон охоты,

- на тетерева - 2 особи за сутки и 10 особей за сезон охоты,

- на вальдшнепа - 5 особей за сутки и 20 особей за сезон охоты,

- на гусей - 5 особей за сутки и 20 особей за сезон охоты,

- на уток - 5 особей за сутки и 300 особей за сезон охоты,

- на лысуху - 5 особей за сутки и 150 особей за сезон охоты,

- на болотно-луговую дичь - 5 особей за сутки и 50 особей за сезон охоты.

Нормы допустимой добычи для водоплавающей и болотно-луговой дичи в течение суток действуют до 20 сентября включительно.

Также утверждены лимиты добычи и квоты добычи охотничьих ресурсов в 2022, 2023 годах без ущерба для их популяции.

В 2022-2023 годах разрешено добыть 1063 особи лося в закрепленных охотничьих угодьях, 16076 особей косули сибирской (640 в общедоступных и 15436 в закрепленных охотничьих угодьях), 693 особи барсука (74 в общедоступных и 619 в закрепленных охотничьих угодьях) и 4 особи рыси в закрепленных охотничьих угодьях, сообщили в правительстве Курганской области.

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