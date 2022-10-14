В Курганской области устраняют цифровое неравенство

В этом году голосовая связь и мобильный интернет стали доступны жителям Половинского, Мишкинского, Каргапольского, Шадринского, Кетовского округов и Притобольного района. До конца года планируется покрыть связью ещё пять населённых пунктов. Восемь сёл и деревень обеспечат связью до апреля 2023 года, сообщает заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи в своём телеграм-канале .

«Все это – часть большой программы «Устранение цифрового неравенства». В результате совместной работы с Минцифры белые пятна на карте сотовой связи – те малые населенные пункты, которые еще не охватывает тот или иной оператор, будут закрыты», - написала Оксана Куташи.

На «Госуслугах» жители региона могут проголосовать за населённые пункты, куда проведут высокоскоростной мобильный интернет в 2023 году. Также можно направить бумажное письмо в адрес Минцифры России по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, индекс 123112

Фото с телеграм-канала заместителя губернатора Курганской области Оксаны Куташи.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.