В Курганской области увеличится количество посевных площадей

Департамента агропромышленного комплекса Курганской области Павел Кощеев отметил достижения зауральских аграриев в прошлом году.

«Был получен достойный урожай. Мало того, что они его вырастили, но и собрали. Благодаря этому в 2022 году Курганская область заняла 1 место по стране по индексу сельхозпроизводства. Он составил почти 140%. Такой показатель достигнут впервые», - заметил руководитель департамента.

Павел Кощеев добавил, что это результат командной работы. «На сегодняшний день мы четко понимаем, куда мы идем. Задачи выполняются. Совместно с аграриями подведены итоги, сформированы планы на будущий урожай. Прошел агрофорум, где мы определили объемы посевных площадей. По данным наших аграриев, в 2023 году планируется засеять сельхозкультурами площадь 1 390 тысяч гектаров, что на 20 тысяч больше, чем в 2022 году. Технические культуры будут размещены на площади 259 тысяч гекторав, прирост около 8 тысяч. Картофель и овощи на площади 15 тысяч гектаров. Расширение посевных площадей стало возможным благодаря введению в прошлом году в оборот более 35 тысяч гектаров заброшенной пашни. В текущем году работу по данному направлению будет продолжена, хозяйства готовы к рекультивации почвы — 40 тысяч гектаров», - рассказал директор департамента.

Он подчеркнул, что за последние 3 года введено 135 тысяч гектаров пашни. Под урожай 2023 года было посеяно 27 тысяч гектаров озимых культур, подготовлено 385 тысяч гектаров паров, 708 тысяч гектаров зяби. Засыпано 208 тысяч семян зерновых культур, что составляет 100% потребности. После агрофорума стало понятно, что к началу работ в каждом округе будет обеспечены своевременная готовность семенного материала и готовность сельскохозяйственной техники к посевным работам.

Василий Малухин.

Фото с сайта freepik.com

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