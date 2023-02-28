В Курганской области увеличивается поголовье скота и птицы

Накануне начала весеннего посевного сезона директор регионального департамента АПК Павел Кощеев в прямом эфире на странице правительства Курганской области в социальной сети «ВКонтакте» рассказал о положительной динамике развития АПК в регионе: «За последние 3 года мы научились достигать положительных результатов. Мы видим, что в 1,6 раза, по сравнению с 2019 годом, возросло поголовье мясного скота, в 2 раза поголовье овец. Этот рост показывают сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства. Необходимо отметить, что уже строятся, и запланировано строительство крупных молочных комплексов. В планах - к концу 2023 года увеличить вдвое поголовье мясного скота от уровня 2018 года, на 40% увеличить поголовье свиней».

В результате реконструкции крупной птицефабрики «Агрофирма «Боровская» с 10 до 20 тысяч тонн.будет удвоено производство мяса бройлера.

«К окончанию модернизации в 2024 году поголовье увеличится до 1,5 миллионов голов. Данное предприятие испытывало определенные трудности, но с приходом нового руководства и при поддержке губернатора были найдены инвесторы для масштабной реконструкции. Объем инвестиций составил более 3 миллиардов рублей. Проект находится в активной фазе реализации. А мы его регулярно координируем и контролируем», - подчеркнул Павел Кощеев.

О готовности к весенней посевной кампании и новых мерах поддержки аграриев читайте в наших следующих материалах.

Василий Малухин. Фото автора.

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