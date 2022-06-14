В Курганской области в 2022 году отремонтируют 45 дорог и 5 мостов

В 2022 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрены работы на 50 объектах – 45 дорогах и 5 мостовых сооружениях. Как начался дорожный сезон и что уже выполнено обсудили накануне в ходе заседания региональной проектной группы нацпроекта под председательством врио заместителя Губернатора Курганской области Константина Малышева ее участники.

По информации заказчиков практически на всех объектах подрядные организации приступили к выполнению работ, причем на 10 из них укладка слоев покрытия проезжей части уже завершена – это улицы Молодежная, Красина, Энергетиков, Боровая, 1-й въезд в селе Кетово и улицы Урицкого, Земнухова, Родькина, 1-я Заводская, Чернореченская, подъезд к микрорайону Зайково в Кургане. На них также будут выполнены работы по обустройству. Активно ведутся работы по замене бортовых камней, укладке асфальтобетонного покрытия на улицах областного центра: поселке Восточный, Западный, на проспекте Голикова, улицах Гоголя, Бурова-Петрова, Красина.

На региональных дорогах ведется фрезерование существующих слоев покрытия, устранение пучин, просадок, уширение до нормативных размеров, укладка выравнивающего и верхнего слоев.

Мосты и путепроводы, включенные в план работ текущего года, постепенно освобождаются от старого асфальта, барьерного и перильного ограждений, разрушенных в ходе эксплуатации конструкций.

Работы на проезжей части ведутся в реверсивном порядке, чтобы не ограничивать движение транспорта. Фактически выполненные объемы работ соответствуют планам, площадь укладки асфальтобетонных покрытий составляет 134,4 тыс.кв.м.

По словам Константина Малышева, подрядчиками набран хороший темп работ, главное сейчас его не снижать, чтобы к концу дорожно-строительного сезона достичь требуемых показателей по нормативу дорожной сети и повысить комфорт передвижения всех участников дорожного движения.

Фото Николая Пушилина.