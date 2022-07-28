В Курганской области в электронный вид переведены уже 80 услуг

Директор регионального департамента информационных технологий и цифрового развития Гульжан Фахрутдинова выступила в прямом эфире на официальной странице областного правительства в социальной сети «ВКонтакте». Она рассказала о реализации программы «цифровой трансформации» в регионе и уже достигнутых результатах.

На сегодняшний день наш регион, как и другие, исполняет поручение Правительства РФ о массовом переводе услуг в электронный вид. В перечне 83 услуги, из них 80 у нас уже переведены в цифру, работа по переводу остальных услуг продолжается. Департамент информационных технологий и цифрового развития ведет такие проекты, как создание и защита каналов подключения к инфраструктуре электронного правительства, сопровождение региональной сети более чем в 100 центрах регионального обслуживания пользователей портала Госуслуг.

«На июль2022 года у нас более чем 80% жителей области старше 14 лет зарегистрированы на портале Госуслуг. Мы совершенствуем систему межведомственного электронного документооборота. В качестве яркого примера скажу, у нас в этом году запущена услуга по выдаче биометрических загранпаспортов, установлены криптокабины в основных отделениях Кургана и Шадринска», - рассказала директор профильного департамента.

В 2022 году в регионе запущена цифровая платформа по комплексным планам развития Курганской области с удобной визуализацией, где размещены мероприятия более чем по 5 тысячам объектов, которые включены в план ремонта, реконструкции и строительства. Информация обновляется еженедельно и можно ознакомиться с ходом работ благодаря фото и видеоматериалам, а также оценить и оставить свой отзыв.

«Активно используется геопортал Курганской области, на котором более 140 наборов геоданных, 11 картографических сервисов, где нанесены дороги, земли сельхозназначения, инвестиционные проекты и планы развития, действующие предприятия, образовательные и медицинские организации, объекты культурного наследия. Здесь же размещены все контактные данные. В этом году проведена большая работа по предоставлению в электронном виде услуг по землепользованию, застройке и градостроительству. Каждое муниципальное образование заносит сюда все объекты для интеграции данных с Росреестром. Также в этом году запущена информационная система в сфере ветеринарного обслуживания. Это система регистрации и учета сельскохозяйственных животных», - отметила Гульжан Фахрутдинова.

Какие темы были также затронуты в ходе прямого эфира, читайте в следующих информационных материалах на сайтах nm45.ru и zauralonline.ru.

Василий Малухин. Фото автора.

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