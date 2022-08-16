В Курганской области в сентябре могут провести фестиваль «Бардовские костры»

В Курганской области могут провести фестиваль авторской песни, которому в этом году исполнится 22 года. Место проведения мероприятия традиционное – вблизи лагеря «Романтика» в Кетовском районе. Дату проведения назначили на 2-4 сентября.

Организатором фестиваля в этом году пожелал выступить департамент образования и науки Курганской области, Курганская областная молодёжная общественная организация «XXI ВЕК», администрация Кетовского округа. Ну а информационным партнёром фестиваля может стать Молодёжный портал Зауралья prospekt45.ru.

На фестиваль могут заявиться авторы и исполнители произведений в жанре авторской песни, проживающие в Курганской области, регионах УрФО, России и даже зарубежья. На место проведения бард-феста из Кургана можно будет доехать автобусами пригородного сообщения. Для автотранспорта организуют, что очень важно, неохраняемую автомобильную парковку.

Регистрировать участников фестиваля, желающих выступить в конкурсной программе, хотят непосредственно на месте. Названия номинаций организаторы пожелали сохранить в секрете. но уже понятно, что среди участников будут ждать начинающих музыкантов, молодых исполнителей, исполнителей старше 25 лет без ограничения возраста, авторов, дуэты и ансамбли. Готовятся и специальные номинации фестиваля.

Организаторы обещают в этом году приурочить к «Бардовским кострам» выступление в областной филармонии известного автора и исполнителя Олега Митяева.

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