В Курганской области в жару ограничили движение большегрузов на региональных трассах

В Курганской области в жаркую погоду действует ограничение движения большегрузов, если дневная температура воздуха выше + 32 ˚С. Данная норма принята в соответствии с приказом департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.

Ограничение будет действовать на автодорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения для тех транспортных средств, нагрузка на ось и (или) группу осей которых превышает допустимые для данного вида транспорта значения.

В департаменте строительства, государственной экспертизы и жилищно-коммунального хозяйства уточнили, что в жаркие дни передвижение тяжеловесного транспорта допускается только в вечернее и ночное время. Эта мера позволит обеспечить сохранность дорожного покрытия в жаркую погоду, минимизируя нагрузки на верхние слои дорожного полотна в период его перегрева.

На прошлой неделе температура воздуха на территории Курганской области доходила до 34 градусов по Цельсию.

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