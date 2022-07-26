В Курганской области в зоне капитального ремонта моста на пути в Тюмень будет оборудован объезд

В зоне капитального ремонта моста через р. Мендеря на федеральной дороге Курган – Тюмень для удобства граждан будет оборудован временный объезд. Проект ремонта моста и обустройства объезда подрядная организация ООО «Урал Пром» представила на выездном совещании 25 июля. Участие в нём приняли заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев, начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьёв, заместитель начальника Управления эксплуатации автомобильных дорог Андрей Чернигов, а также заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области Александр Корюкин и глава Белозерского района Александр Завьялов, как передали в пресс-службе губернатора Курганской области.

Протяжённость временного объезда, который подрядчик оборудует слева от ремонтируемого моста через р. Мендеря, составит 250 м. Согласно плану он будет однополосным с реверсивным движением, регулируемым светофорами. Объезд позволит производить работы по ремонту всего мостового сооружения, что позволит сдать его в эксплуатацию раньше намеченного срока.

Напомним, до открытия временного объезда действует согласованный маршрут по федеральной автомобильной дороге Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган через р.п. Каргаполье, с. Юлдус, село Исетское и только для легкового транспорта – через с. Чаши, с. Чимеево, д. Першино.

Фото департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области

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