В Курганской области включат сирены

Для проверки состояния готовности региональной системы оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 1 марта 2023 года с 10.40 до 10.44 местного времени в Курганской области будут кратковременно включены в работу электросирены для передачи сигнала гражданской обороны «Внимание всем!»

После выключения электросирен по средствам местного радио и 10-ти цифровых общероссийских каналов будут переданы сообщения о проведении проверки системы оповещения, сообщили в пресс-службе администрации города Кургана.

Помните, в период проведения проверки средств оповещения населению необходимо соблюдать спокойствие, включить радиотрансляционные точки, радиоприемники, настроенные на местные радиостанции, телевизионные преемники на одном из первых 10-ти цифровых общероссийских каналов и внимательно выслушать передаваемое сообщение.

Фото с сайта freepik.com

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