В Курганской области восемь специалистов IT-сферы уже оформили льготную ипотеку

Получить IT-ипотеку станет проще. Во-первых, претендовать на нее теперь могут сотрудники всех аккредитованных компаний, а не только тех, которые получали налоговые льготы, как было ранее. Таких организаций в стране 20 тысяч, в Курганской области – 51. Возрастные рамки также расширились: взять кредит на льготных условиях смогут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно.

Изменения коснулись и трудового стажа сотрудников. Чтобы выгодная ставка сохранилась, после получения ипотеки специалисту необходимо проработать в аккредитованной компании не менее пяти лет. Ранее он должен был оставаться трудоустроенным в ней на весь срок выплаты кредита. Если же работник уволится до истечения пяти лет, льготная ставка будет действовать для него ещё полгода, ранее этот срок составлял три месяца.

Постановление, в котором отражены все эти изменения, подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. В ходе обсуждения документа он напомнил, что Президент поставил задачу обеспечить технологический суверенитет страны. «Для её решения востребованы компетентные специалисты в IT-сфере, и важно оказывать им всестороннюю поддержку, сохранить кадровый потенциал индустрии», – подчеркнул глава Правительства.

Добавим, что льготная ипотечная программа для специалистов сферы информационных технологий начала действовать по инициативе Президента в 2022 году. Её цель – поддержать IT-сектор и создать комфортные условия для представителей этой отрасли. Льготная ставка для них составляет до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей регионов-миллионников – 18 млн рублей, для остальных – 9 млн рублей. Первоначальный взнос – 15%.

По данным регионального департамента экономического развития, в Курганской области льготной ипотекой для IT-специалистов в настоящее время воспользовались 8 жителей, общая сумма предоставленных кредитов составила 53,33 млн рублей.

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