В Курганской области возродят Крестовско-Ивановскую ярмарку

23 июля в селе Крестовское Шадринского района после трёхлетнего перерыва наконец пройдет ярмарка. С 8 утра гости смогут побывать на концертных, торговых, игровых, спортивных и других площадках ярмарки. Желающих ждут ремесленная выставка-распродажа, сельскохозяйственная выставка и выставка предприятий малого бизнеса, личных подсобных хозяйств и изделий народных мастеров.

Далее, в 10 часов состоится долгожданное торжественное открытие праздника с вручением медалей «За любовь и верность» семьям Шадринского района, которые отметили юбилей совместной жизни

Зрителей порадует ансамбль цыганской песни «Ягори» из Екатеринбурга, а затем состоится концерт Ярамира Низамутдинова – ведущего солиста театра Санкт-Петербургской оперы, дважды лауреата госпремии правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся заслуги в области культуры и искусства, а также покажут номера творческие коллективы и солисты Курганской области. Легендарный ансамбль «Цветень» украсит концерт своим блестящим выступлением.

С 11:30 часов дня на площадке у музея пройдет открытие арт-объекта. Напомним, это стало традиционным сюрпризом для гостей Курганской области.

В течение праздничного дня будут работать несколько тематических площадок: «Улица ярмарочная», в которой гости увидят Банк, Больницу, Цирюльню, Арт-студию, Почту, Телеграф и другие объекты. Кроме этого можно будет пройтись по «Улице мастеровой» и увидеть выставочную экспозицию сельсоветов Шадринского муниципального округа «Деревенька».

Крестовско-Ивановская ярмарка стала традиционной в Зауралье. Наша земля издавна славится яркими ярмарочными гуляниями. К слову, к середине XVII века на этой территории сложились несколько торговых центров, самым крупным из которых был Тобольск. С южного Зауралья на тобольский рынок вывозились крупы, воск, хмель, говяжье мясо, птица, рыба и многое другое. Ещё тогда ярмарки стали символом успеха местных торговцев, которые в свою очередь скупали товар у производителей и затем продавали.

Спустя пару столетий ярмарки, конечно, изменились. В этом году гостей праздника ждут аттракционы, мастер-классы и интерактивные программы. Все желающие также смогут сделать фото с ростовыми куклами или покататься на пони, ослике и лошади.