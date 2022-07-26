В Курганской области впервые проходит детская смена «Туган тел»

В комплексе отдыха и развития «Чумляк» Щучанского района проходит речевая смена «Туган тел» (в переводе с татарского – родной язык), организованная в рамках сотрудничества Курганской области и Республики Татарстан.

Как сообщает пресс-служба губернатора, участниками смены стали 40 ребят, проживающих в сёлах Альменевского, Целинного, Шатровского и Сафакулевского округов, где исторически говорят на татарском языке. Основу программы смены составляют занятия с носителями татарского языка, мастер-классы, игры, а на лекториях и практикумах ребята знакомятся с культурой, историей и традициями татарского народа.

Для отдыхающих доступны бассейн, лазертаг, спортивные площадки, проходят ролевые исторические игры. Вместе с вожатыми ребята учат национальные танцы и песни, изучают фольклор – всё в форме игры.

Педагоги смены – это участники мероприятий Центра татарской культуры и Ассамблеи народов Зауралья. Некоторые из них работают по обмену между Курганской областью и республикой Татарстан. Они хорошо знают татарский язык, что важно для речевой подготовки на бытовом уровне.

Речевая смена «Туган тел» проводится в целях сохранения татарами, проживающими в Курганской области, национальной культуры и традиций. Договоренность о проведении смены была достигнута во время визита в феврале этого года заместителя премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного Конгресса татар Василя Шайхразиева в Курган.

Фото с официального сайта Правительства Курганской области

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