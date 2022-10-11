В Курганской области впервые пройдет «Ночь народного искусства!»

4 ноября в Курганском областном Доме народного творчества пройдет акция «Ночь народного искусства - 2022». Для детей будет работать площадка с народными подвижными и настольными играми. Всем желающим предложат поучаствовать в конкурсах и выиграть сладкие подарки.

Под звуки народной музыки организаторы устроят народные обряды, славянские гадания, конкурс «Коса-девичья краса».

В уютном зале Дома народного творчества можно будет посмотреть российский фильм «Нормальный только я», отснятом в 2021 году. В главной роли – актер Константин Хабенский, больше известный по фильмам «Географ глобус пропил», «Адмиралъ» и другим.

Также будут представлены фотозоны в народном стиле, мастер-классы по изготовлению изделий из глины, ободка-кокошника, аквагрим с элементам народной росписи, дегустация блюд национальной русской кухни.

На празднике участникам предложат взять изделия мастеров из керамики, бересты и многие другие исконно-русские товары: квас, мед и икру, ароматные крендельки и баранки.

Приятный бонус - ароматный чай из самовара. Бесплатно.

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