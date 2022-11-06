В Курганской области ввели временные ограничения на пассажирские перевозки на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения.

Соответствующее решение принято региональной Госавтоинспекцией и департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

По информации департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, ограничения введены в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со снегопадами, сопровождающимися порывами ветра до 15 м/с, низовой метелью, перепадами температуры воздуха от +2 до -7 градусов.

Госавтоинспекция и дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. Дорожно-эксплуатационными организациями принимаются меры по устранению недостатков в содержании дорог и ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

Ограничения действуют с 20 ч 30 мин. 5 ноября 2022 года и до особого распоряжения. Они касаются регулярных автобусных и школьных перевозок.

Водителей личных и служебных автомобилей также призвали воздержаться от поездок на дальние расстояния на личном автотранспорте до стабилизации погодных условий и дорожной обстановки.

Если вы всё-таки приняли решение о поездке, необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами, использовать противотуманные фары, в обязательном порядке — ремни безопасности.

Пешеходам напомнили, что при гололеде и недостаточной видимости тормозной путь транспорта возрастает.

При пересечении проезжей части даже в зоне пешеходного перехода надо объективно оценивать расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость, переходить дорогу, только убедившись в полной безопасности.

В темное время суток и в условиях недостаточной видимости - обозначить свое присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов.

Телефоны экстренных служб:

112 – Служба экстренного реагирования

25-64-90, 102 – Дежурная группа ОБДПС ГИБДД

8-982-331-37-84 – Диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» (федеральные автомобильные дороги)

8-963-866-22-24 – Диспетчерская служба ГКУ «Курганавтодор» (региональные и межмуниципальные дороги).

Фото Николая Пушилина.